MasterChef Azize kimdir? TV8 ile MasterChef Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Azize kimdir? sorusu yarışmacının bu hafta elenmesi sonrasında yoğun şekilde merak edilerek "MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorularıyla birlikte araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflerin karşısına çıkan Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye'de üçüncü başvurmasında kabul edilmiş. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söyledi.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.

KAYNAK: acunn.com