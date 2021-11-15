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Giriş Tarihi: 15.11.2021 01:12 Son Güncelleme: 15.11.2021 01:12

MasterChef Azize kimdir? TV8 ile MasterChef Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Azize kimdir? TV8 ile MasterChef Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde elenerek yarışmaya veda eden MasterChef Azize Polat ile ilgili detaylar merak konusu olarak “MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Azize kimdir? sorusu yarışmacının bu hafta elenmesi sonrasında yoğun şekilde merak edilerek "MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorularıyla birlikte araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflerin karşısına çıkan Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye'de üçüncü başvurmasında kabul edilmiş. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söyledi.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtti.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Azize kimdir? TV8 ile MasterChef Azize Polat kaç yaşında, aslen nereli?
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