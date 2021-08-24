MasterChef Burcu kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Burcu Önal kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi takım kaptanı seçilen Burcu Önal ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

KAYNAK: acunn.com