MasterChef Dilara kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli?

Masterchef Dilara kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu olmaya devam ediyor. Son bölümde mavi takım kaptanlığına seçilen yarışmacıyla ilgili merak edilen MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve diğer tüm bilgiler.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Yengeç burcu olduğunu belirten Dilara, 24 yaşındadır. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.

15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını atan genç yarışmacı, İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ettiğini ifade etmektedir.

8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Dilara ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir. MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yer almaya hak kazanan Dilara, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.