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Haberler Medya Haberleri MasterChef Dilara kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 14.9.2021 01:18 Son Güncelleme: 14.9.2021 01:18

MasterChef Dilara kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Dilara kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde mavi takım kaptanı seçilen Dilara Başaran ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediyor. MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Masterchef Dilara kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu olmaya devam ediyor. Son bölümde mavi takım kaptanlığına seçilen yarışmacıyla ilgili merak edilen MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve diğer tüm bilgiler.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Yengeç burcu olduğunu belirten Dilara, 24 yaşındadır. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.

15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını atan genç yarışmacı, İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ettiğini ifade etmektedir.

8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Dilara ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir. MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yer almaya hak kazanan Dilara, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.

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MasterChef Dilara kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli?
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