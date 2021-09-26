MasterChef Emre kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Emre Büber kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Emre Büber ile ilgili detaylar eleme adayı olması sonrasında izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek MasterChef Emre kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.

Aşçılık eğitimi almamış olan yarışmacı sektörde tecrübe kazanmıştır.

Emre Büber, Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söylemiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de bununla beraber Avusturya'da doğmuş ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir.