MasterChef Emre kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Emre Büber kaç yaşında ve aslen nereli?

MasterChef Emre Büber'in yarışmadan elenmesi sonrasına hakkındaki bilgiler yarışmayı izleyenler tarafından merak edilerek "MasterChef Emre kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediyor.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.
Aşçılık eğitimi almamış olan yarışmacı sektörde tecrübe kazanmıştır.
Emre Büber'in dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de bununla beraber Avusturya'da doğmuş ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir.