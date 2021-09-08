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Giriş Tarihi: 8.9.2021 00:45 Son Güncelleme: 8.9.2021 00:45

MasterChef Eren kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Eren kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde verilen masterclass oyununda kazanan isim olan Eren Kaşıkçı ile ilgili, detaylar merak konusu olarak MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Eren ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

MASTERCHEF EREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada'dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul'da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada'dan 2021'de MasterChef'e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Eren kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı kaç yaşında, aslen nereli?
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