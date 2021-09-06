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Giriş Tarihi: 6.9.2021 00:31 Son Güncelleme: 6.9.2021 00:31

MasterChef Fatma kimdir? MasterChef Fatma Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Fatma kimdir? MasterChef Fatma Polat kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 son bölümde elenen MasterChef Fatma Polat ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. İşte MasterChef Fatma kimdir sorusunun cevabı ve tüm detayları.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde elenerek yarışmaya veda eden MasterChef Fatma ile ilgili detaylar yarışmayı takip edenler tarafından MasterChef Fatma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF FATMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı.

MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Fatma kimdir? MasterChef Fatma Polat kaç yaşında, aslen nereli?
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