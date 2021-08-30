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Giriş Tarihi: 30.8.2021 00:51 Son Güncelleme: 30.8.2021 00:51

MasterChef Görkem kimdir? MasterChef’ten elenen Görkem Demiral kaç yaşında, nereli?

MasterChef Görkem kimdir? MasterChef’ten elenen Görkem Demiral kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2021 son bölümde elenerek yarışmaya veda eden Görkem Demiral ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte MasterChef Görkem kimdir? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Görkem Demiral ile ilgili detaylar yarışmadan elenmesi sonrasında merak konusu olarak MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Görkem Demiral, Görkem Demiral, 2 Şubat 1999 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Görkem kimdir? MasterChef’ten elenen Görkem Demiral kaç yaşında, nereli?
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