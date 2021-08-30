MasterChef Görkem kimdir? MasterChef’ten elenen Görkem Demiral kaç yaşında, nereli?

MasterChef Görkem Demiral ile ilgili detaylar yarışmadan elenmesi sonrasında merak konusu olarak MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılıyor.
MasterChef Görkem Demiral, Görkem Demiral, 2 Şubat 1999 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.
Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.
KAYNAK: acunn.com