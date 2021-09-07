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Haberler Medya Haberleri MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 01:43 Son Güncelleme: 7.9.2021 01:44

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin yeni haftada mavi takım kaptanı olması sonrasında hakkındaki detaylar merak konusu olarak MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Hasan ile ilgili detaylar mavi takım kaptanı olmasının ardından merak edilerek MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, aslen nereli?
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