MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 yarışmasının bun hafta elenen ismi İbrahim Cingözler oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından MasterChef İbrahim'e ilişkin bilgiler öğrenilmek istenerek MasterChef İbrahim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularına yanıt aranıyor.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler 25 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef'e katılmış. Üniversiteye kadar Adana'da yaşantısını sürdürmüştür. Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı Adana'da da üç yıl boyunca çalışmıştır ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakimdir.



İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir. Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirtmiştir.