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Giriş Tarihi: 13.9.2021 00:33 Son Güncelleme: 13.9.2021 00:33

MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasına bu hafta veda eden isim olan İbrahim Cingözler ile ilgili bilgiler merak konusu olarak MasterChef İbrahim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen MasterChef İbrahim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 yarışmasının bun hafta elenen ismi İbrahim Cingözler oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından MasterChef İbrahim'e ilişkin bilgiler öğrenilmek istenerek MasterChef İbrahim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularına yanıt aranıyor.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler 25 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef'e katılmış. Üniversiteye kadar Adana'da yaşantısını sürdürmüştür. Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı Adana'da da üç yıl boyunca çalışmıştır ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakimdir.

İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir. Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirtmiştir.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler kaç yaşında, aslen nereli?
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