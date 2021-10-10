MasterChef Pelin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Pelin Zaman kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorusu yarışmacının eleme adayı seçilmesi sonrasında merak edilerek araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Pelin Zaman 2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

Diksiyon eğitimi bulunan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine birinci turda son çağrı anonsu yapmıştı.