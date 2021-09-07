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Giriş Tarihi: 7.9.2021 01:50 Son Güncelleme: 7.9.2021 01:50

MasterChef Safanur kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Safanur Bol kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Safanur kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Safanur Bol kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 yarışmacısı Safanur Bol yeni haftada mavi takım kaptanı olması sonrasında hakkındaki detaylar merak konusu olarak MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Safanur ile ilgili detaylar mavi takım kaptanı olmasının ardından merak edilerek MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te doğmuştur ve 23 yaşındadır. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olduğunu belirten Safanur Bol, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 6 yıldır İzmir'de hayatını devam ettiren Safanur ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

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MasterChef Safanur kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Safanur Bol kaç yaşında, aslen nereli?
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