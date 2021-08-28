MasterChef Safanur kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Safanur Bol kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Safanur Bol'un eleme adayı seçilmesi sonrasında hakkındaki bilgiler merak edilerek MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Üç çocuklu bir ailenin son çocuğu olan Safanur, ilk-orta ve lise öğrenimimi Gemlik'te tamamladı. Sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak sanatları ve yönetimi bölümünü tam burslu kazandı. Altı senedir İzmir'de yaşayan Safanur Bol, şu sıralarda Ege üniversitesinde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üstüne yüksek lisans yapıyor.

Yakın zamanda ailesi ve arkadaşlarının tavsiyesi ile MasterChef 2021 Türkiye yarışmasına İzmir'den katılmıştır.