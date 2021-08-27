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Giriş Tarihi: 27.8.2021 01:19 Son Güncelleme: 27.8.2021 01:19

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli?

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ilk eleme adayı olan Tahsin Küçük ile ilgili bilgiler MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İzleyenler tarafından araştırılan MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında eleme adayı olarak seçilen Tahsin Küçük ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden detayları araştırmayı sürdürüyor.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli?
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