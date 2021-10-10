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Haberler Medya Haberleri MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 10.10.2021 01:32 Son Güncelleme: 10.10.2021 01:33

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2021 yarışması 7. Haftada eleme adayı seçilen ana kadro yarışmacısı Tahsin Küçük ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorularla bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak edilen MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorusu yarışmacının eleme adayı seçilmesi sonrasında merak edilerek araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?
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