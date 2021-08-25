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Giriş Tarihi: 25.8.2021 00:25 Son Güncelleme: 25.8.2021 00:25

MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Tunahan Ak kaç yaşında, nereli?

MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Tunahan Ak kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında eleme adayı olarak seçilen Tunahan Ak ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden detayları araştırmayı sürdürüyor. İzleyenler tarafından araştırılan MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ilk eleme adayı olan Tunahan Ak ile ilgili bilgiler MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna giren Tunahan Ak, 20 yaşında ve aslen Bulgaristan göçmeni olup kütük olarak Bursalı. İzmit doğumlu olan Tunahan Ak, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

14 yaşına kadar İzmit'te ailesiyle beraber yaşadı. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. İki senedir İstanbul'da yaşayan Tunahan Ak, bir yıldır Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Tunahan Ak kaç yaşında, nereli?
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