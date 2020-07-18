Bu sezon Masterchef Türkiye yeni yarışmacılar kimler olacak? 2020 Masterchef yarışmacıları kimler oldu, isimler açıklandı mı?

Masterchef yeni yarışmacıları ve yepyeni bölümleri ile bu akşam ekranlara geliyor! Survivor'ın sona ermesiyle beraber Tv8 ekranları yine mücadele dolu bir programa sahne oluyor. Bu kez kendisine güvenen şefler en lezzetli yemeği yapabilmek ve üç jüri üyesinin beğenisini kazanarak şampiyon olmak için ter dökecek. Peki, Masterchef yarışmacıları kimler, belli oldu mu? İşte Masterchef yeni yarışmacıları ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler…

2020 MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK? YENİ YARIŞMACILAR BELLİ OLDU MU?

Masterchef 2020 kadrosu yani yeni yarışmacıları ile bu sezon da çok konuşulacak. Bu akşam 2020 sezonunun ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan programda seçmeler olurken yarışmacılar ilk günden oldukça zorlanacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda yerini alacak…