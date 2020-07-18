Bu sezon Masterchef Türkiye yeni yarışmacılar kimler olacak? 2020 Masterchef yarışmacıları kimler oldu, isimler açıklandı mı?
Tv8 ekranlarında yeni sezona, bambaşka yarışma stilleri ve yarışmacı profili ile merhaba diyecek olan Masterchef Türkiye yarışmacıları, jüri üyeleri gibi detaylarla izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz sezon çok konuşulan yarışmacıları ile ve heyecan dolu bölümleri ile ekranlara kilitleyen yarışma programı şimdi de yeni isimlerle şampiyonluk mücadelesine başlıyor. Peki, 2020 Masterchef yeni yarışmacılar kimler olacak? İşte Yeni sezonu ile Masterchef yarışmacıları ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler…
Masterchef yeni yarışmacıları ve yepyeni bölümleri ile bu akşam ekranlara geliyor! Survivor'ın sona ermesiyle beraber Tv8 ekranları yine mücadele dolu bir programa sahne oluyor. Bu kez kendisine güvenen şefler en lezzetli yemeği yapabilmek ve üç jüri üyesinin beğenisini kazanarak şampiyon olmak için ter dökecek. Peki, Masterchef yarışmacıları kimler, belli oldu mu? İşte Masterchef yeni yarışmacıları ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler…
2020 MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK? YENİ YARIŞMACILAR BELLİ OLDU MU?
Masterchef 2020 kadrosu yani yeni yarışmacıları ile bu sezon da çok konuşulacak. Bu akşam 2020 sezonunun ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan programda seçmeler olurken yarışmacılar ilk günden oldukça zorlanacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda yerini alacak…
MASTERCHEF YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?
Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Masterchef'te yarışacak kadro da belli olacak. Ancak henüz yayıncı kuruluş tarafından yarışmacıların isimlerine dair bir açıklama gelmedi.
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?
Masterchef bu sezona çok büyük bir kadro ile başlayacak. Elemelerin gerçekleşmesi ile beraber sezonda asıl mücadele sona kalan 16 yarışmacı arasında gerçekleşecek…
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
1974 Yılında Bolu'da doğan Türkiye'nin en ünlü şefleri arasında yerini alan Mehmet Yalçınkaya 1988 yılında aşçılığa amcasının yanında başlamış ve 2004 yılında ise İstanbul Yemek Akademisi'nde eğitimini tamamlamıştır.
Geçtiğimiz iki sezonda da Masterchef'in jüri koltuğunda yerini almıştı.
DANILO ZANNA KİMDİR?
Masterchef'in en çok adından söz ettiren İtalyan şefi Danilo Zanne, aşçı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Türkiye'de yaşayan ünlü şef kendisine ait bir restoran işletmekle beraber bunun öncesinde Tv ekranlarında yemek programlarında bulunmuştur.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
1971 Yılında İstanbul'da doğan Somer Şef, bir restoren işletmektedir. Türk mutfağına çocuk yaşta ilgi duyan Sivrioğlu Özel lokantalar, restoranlar işleten Somer Sivrioğlu, kitap çıkarmıştır ve deneyimleriyle bir çok kişiye ilham kaynağı olmuştur.
Bu sezonunda da Masterchef'in jüri koltuğunda oturacak olan ünlü şefin diğer büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.