MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2020 MasterChef mavi – kırmızı takımlar nasıl oldu?
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (5 EKİM 2020 PAZARTESİ)
MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 16 ana kadro yarışmacısı arasında ESRA en iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.
Yarışma kuralları gereği, mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı olarak EBRU'yu seçti.
Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı. Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan EBRU düelloyu kazanan isim oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
- Ebru (Kaptan)
- Serhat
- Tanya
- Eray
- Sefa
- Berker
- Walison