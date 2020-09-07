MasterChef’te dün gece kim elendi, kim gitti? 6 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? İşte o isim...
Türk televizyonlarının yakından takip edilen ve uzun soluklu yarışması 2020 MasterChef Türkiye’de final turu sonrası ana kadroya katılmaya hak kazanan 16 yarışmacının amansız mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayları seçilmiş, eleme gecesi izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Bugün (6 Eylül 2020 Pazar) oynanan eleme oyununda Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Eray eleme adayı seçilmişti. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde bugün yapılan eleme gecesinde elenen ismi öğrenmek isteyenler MasterChef’te kim elendi? Sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor. Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 6 Eylül MasterChef elenen isim…
Televizyonların uzun soluklu yarışması 2020 MasterChef Türkiye'de final turunun ardından ana kadroya seçilerek büyük şans elde eden 16 yarışmacı 2020 MasterChef şampiyonu olmak soluksuz mücadeleye devam ediyor. Geçen hafta içinde yapılan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunları ve ardından yapılan takm içi oylamalar sonucunda Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Eray eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmanın bugün (6 Eylül 2020 Pazar) yayınlanan son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda yarışmayı yakından takip edenler Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüri üyesi olduğu eleme gecesiyle ilgili olarak MasterChef'te kim elendi? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 6 Eylül MasterChef'te kim elendi?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 6 EYLÜL 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
2020 MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümünde eleme adayları arasında eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. MasterChef elenen isim belli oldu mu? sorusu ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;
2020 Masterchef Türkiye'nin 6 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah ve Eray eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda dana yanağı malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler ERAY, DUYGU ve ÖZGÜL oldu.
Öte yandan Berker, Ebru ve Gülşah potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek Dana Pirzola yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu Dana Pirzola yemekleri tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2020 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim de belli oldu. 6 Eylül MasterChef elenen isim GÜLŞAH oldu.
MASTERCHEF GÜLŞAH HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN DETAY... TIKLA ÖĞREN
MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU? - TIKLA ÖĞREN...