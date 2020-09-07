MasterChef’te dün gece kim elendi, kim gitti? 6 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? İşte o isim...

Televizyonların uzun soluklu yarışması 2020 MasterChef Türkiye'de final turunun ardından ana kadroya seçilerek büyük şans elde eden 16 yarışmacı 2020 MasterChef şampiyonu olmak soluksuz mücadeleye devam ediyor. Geçen hafta içinde yapılan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunları ve ardından yapılan takm içi oylamalar sonucunda Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Eray eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmanın bugün (6 Eylül 2020 Pazar) yayınlanan son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda yarışmayı yakından takip edenler Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüri üyesi olduğu eleme gecesiyle ilgili olarak MasterChef'te kim elendi? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 6 Eylül MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 6 EYLÜL 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

