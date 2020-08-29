MasterChef’te kim kazandı? 28 Ağustos 2020 Cuma MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün ekranlara gelen son bölümde (28 Ağustos 2020 Cuma) yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrılarak 10 bin Türk Lirası ödül için düelloya çıkıyor. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılan oyunda en fazla başarılı olan takım ödülü kazanan taraf olacak. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te kim kazandı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? (28 AĞUSTOS 2020 CUMA)

MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos günü ekranlara gelen yeni bölümünde oynanan ödül oyununa ilişkin 28 Ağustos 2020 Cuma MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kadınlar mı, erkekler mi? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;