MasterChef’te kim kazandı? 28 Ağustos 2020 Cuma MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

Televizyonların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de bugün (28 Ağustos 2020 Cuma) ekranlara gelen bölümde kadınlar ve erkekler arasında 10 bin TL ödüllü tatlı yarışması yapılıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından belirlenen tatlıları kadınlar ve erkekler grubu üyeleri teke tek şekilde galip gelmeye çalışıyor. Toplamda en fazla kazanan takım ödülün sahibi olacak. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef’te kim kazandı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 28 Ağustos 2020 Cuma MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı, kadınlar mı, erkekler mi? İşte tüm detaylar…
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? (28 AĞUSTOS 2020 CUMA)
MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos günü ekranlara gelen yeni bölümünde oynanan ödül oyununa ilişkin 28 Ağustos 2020 Cuma MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kadınlar mı, erkekler mi? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;
2020 MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2020 günü ekranlara gelen yeni bölümünde 10 bin Türk lirası ödüllü tatlı yarışmasında mücadele kıran kırana sürüyor. Krem karamel, kazandibi, aşure, su muhallebisi, kadayıflı muhallebi, keşkül tatlılarında kadınlar ve erkekler takımları kozlarını paylaşıyor. Yarışmada güncel durum şöyle…
ERKEKLER 4 - 2 KADINLAR
KAZANDİBİ
- Uğur v.s Ayyüce -- Uğur kazandı
AŞURE
- Emir v.s Duygu -- Duygu Kazandı
SU MUHALLEBİSİ
- Berk v.s Ebru -- Ebru kazandı
KREM KARAMEL
- Furkan v.s Tanya -- Furkan kazandı
KADAYIFLI MUHALLEBİ
- Sefa v.s Gülşah -- Sefa kazandı
KEŞKÜL
- Serhat v.s Özgül -- Serhat kazandı
- Böylelikle 10 bin Türk Lirası hediye çeki ödülünü ERKEKLER takımı kazandı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
- Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
- Emir (Eleme adayı)
- Berk
- Duygu
- Eray
- Gülşah (Eleme adayı)
- Ebru
- Ayyüce (Eleme adayı)