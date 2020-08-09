MasterChef’te kim kazandı? 8 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Ekranların sevilen yarışma programlarından 2020 MasterChef Türkiye yeni sezonda final turu heyecanı yaşanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Final turunun 6. Gününde 9 yarışmacı arasından yemeğini en iyi yapan Sefa, Berker, Rezzan, Emel final turu 6’lısına kalmayı başararak Mehmet, Somer ve Danilo şefler tarafından istenen fındık uykuluk ile yaptıkları yaratıcılık yemeği için ter döktü. Yemekler Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin beğenisine sunuldu ve 2020 MasterChef ana kadro 6. Yarışmacısını belirlendi. MasterChef Türkiye kim kazandı merak ederek 8 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 6. yarışmacısı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte günün 6. ana kadro yarışmacısı…
Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Dün ekranlara gelen yeni bölümde 9 yarışmacı arasından günün final oyununa kalan Sefa, Berker, Rezzan, Emel kendilerinden istenen fındık uykuluk ile hazırladıkları yaratıcılık yemeğiyle şeflerin karşısına çıktı. Tadım kısmının ardından şefler günün ana kadroya katılmaya hak kazanan 6. Yarışmacısını açıkladı.
MasterChef Türkiye 8 Ağustos 2020 Cuma son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 6. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye 2020'nin 7 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün Ispanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda fındık uykuluk malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 6. yarışmacı SEDAT oldu.
ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN 2020 MASTERCHEF KADROSU
- Serhat
- Duygu
- Özgül
- Emir
- Ayyüce
- Sedat