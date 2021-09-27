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Giriş Tarihi: 27.9.2021 15:00 Son Güncelleme: 27.9.2021 15:03

Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu? Metin Coşkun diziden çıktı mı?

Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu? Metin Coşkun diziden çıktı mı?

Geçen sezona İnci’nin ölümüyle damga vuran Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde bir ayrılık daha gündeme geliyor. Dizinin sevenleri, ana karakterlerden biri olan Hikmet’i, Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu sorularıyla araştırıyor. Son bölümde rahatsızlanan Hikmet, yeni bölüm fragmanında hastanede yatıyor. Kalp masajı sahnesinin ardından Han, Safiye ve Gülben’in çaresizliği izleyiciyi endişelendirdi ve Metin Coşkun diziden çıktı mı sorusuna neden oldu. İşte detaylar.

Geçtiğimiz bölümde fenalaşarak yere yığılan Hikmet, durumu fark eden Rüya'nın ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Safiye ve Gülben'in panik anlarına sahne olan bölümün ardından yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Bunun üzerine dizinin hayranları Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Metin Coşkun (Hikmet) diziden çıktı mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı 40. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmana Han'ın "Ömer'e selam söyle, kardeşin seninle tanışmayı çok istermiş." sözleri damga vurdu.

METİN COŞKUN DİZİDEN AYRILDI MI?

Hikmet karakterine hayat veren Metin Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı tartışılan konular arasında yer alıyor. 40. Bölüm fragmanı, Baba'nın öldüğü iddialarını güçlendiriyor. Ancak sorunun kesin yanıtı, Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm ile belli olacak.

Masumlar Apartmanı 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

METİN COŞKUN KİMDİR?

Metin Coşkun (d. 1 Ocak 1948; İstanbul), Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.

Metin Coşkun, sanat hayatına 1970 yılında başladı. Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

Filmografi

Masumlar Apartmanı (2020-) - Hikmet Derenoğlu

Çukur (2019-2020) - Baytar Selami

Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)

Kalp Atışı - 2017

Kara Sevda - 2015-2016 Hakkı Alacahan

Pek Yakında - 2014 Kendisi

Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası

Kaçak - 2013-2015 Sarı Erol

Suskunlar - 2012 Belalı Naim

Devrimden Sonra - 2011[1]

Akasya Durağı - 2011

Cümbür Cemaat Aile - 2010

Vay Arkadaş - 2010

Geniş Aile - 2009

Başka Dilde Aşk - 2009

Ey Aşk Nerdesin - 2009

Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009

İş Arıyoruz - 2008

Arka Sıradakiler - 2007

Doktorlar - 2007

Mahşer - 2007

Eve Giden Yol 1914 - 2006

Nefes Nefese - 2005

Çemberimde Gül Oya - 2004

Yağmur Zamanı - 2004

Hayat Bilgisi - 2003

En Son Babalar Duyar - 2002-2006

Merdiven - 2000

Erikçigiller - 2000

Acemiler İş Başında - 2000

Yeni Bir Hayat - 2000

İnsanca - 2000

İyiler - Kötüler - 2000

Köy Kahvesi - 2000

İkinci Bahar - 1998

İnsan Kurdu - 1997

Tersine Akan Nehir - 1996

Bizim Aile - 1995

Sessiz Film - 1984

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Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu? Metin Coşkun diziden çıktı mı?
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