Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu? Metin Coşkun diziden çıktı mı?

Geçtiğimiz bölümde fenalaşarak yere yığılan Hikmet, durumu fark eden Rüya'nın ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Safiye ve Gülben'in panik anlarına sahne olan bölümün ardından yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Bunun üzerine dizinin hayranları Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, baba diziden ayrılıyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Metin Coşkun (Hikmet) diziden çıktı mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı 40. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmana Han'ın "Ömer'e selam söyle, kardeşin seninle tanışmayı çok istermiş." sözleri damga vurdu.