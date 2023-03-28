Mavi Misket’ten çocuklara ramazan hediyesi

Turkuvaz Medya Grubu ailesinin bir parçası olarak çocuklar için birbirinden keyifli içerikler üreten Mavi Misket, çocukların keyifle takip edeceği içerikleri dijital dünyanın en eğlenceli imkânları ile sunmaya devam ediyor. Mavi Misket ekibinin hazırladığı Ramazan Günlüğüm uygulaması iki çocuğun gözünden Ramazan ayının diğer aylardan farkını içleri ısıtacak bir üslupla, birbirinden eğlenceli etkinlik ve oyunlarla anlatıyor.

6 yaş ve üzeri çocuklar için olan uygulama ücretsiz olarak App Store ve Play Store mağazalarında yayında.

OYUN VE ETKİNLİKLERİN YANINDA RAMAZAN GELENEKLERİ, HADİSLER, SURELER VE DUALAR

Asya ile Arif'in günlüğünde; eğlenceli oyun ve etkinliklerin yanı sıra Ramazan gelenekleri, sûreler, hadisler ve dualar yer alıyor. Bu uygulamanın farkı; hem çocuk diliyle yazılmış bir günlük olması hem de her günün sonunda, sürpriz etkinlikler ve oyunlarla çocukları buluşturması. Ramazan Günlüğüm ile çocukların eğlenerek ve oynayarak dini değerlerini öğrenmelerini amaçlanıyor.

Ayrıca Ramazan Günlüğüm dijital dünyada çocuklar için güvenilir bir kaynak bulmanın zor olduğu bir dönemde çocukların dijital mecralardaki kaçınılmaz varlıklarına eşlik edecek güvenilir bir uygulama. Öte yandan oyunlardaki günlük kısa okumalar ile çocukların okuma alışkanlığı da destekleniyor ve oyunlar günlük okumaların yönlendirilmesi ile hazırlandığından çocukların keyifle okuması hedefleniyor.