Maya Başol kimdir? Maya Başol, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan’ın kızı kimdir?

MAYA BAŞOL KİMDİR?

Maya Başol, 2015 İstanbul doğumludur. Sen Çal Kapımı dizisinde başrol karakterlerin kızını canlandıran çocuk başrol oyuncusudur.

Maya Başol doğum tarihi : 2015

Maya Başol kaç yaşında : 6 yaşında

Maya Başol nereli : İstanbul doğumlu

Maya Başol mesleği ne : Oyuncu

Maya Başol'un annesi Asya Başol'dur. Asya Başol, sosyal medya fenomenidir. Maya Başol, Sen Çal Kapımı dizisiyle ilk dizisinde rol almış olacak. Buna ek olarak Maya Başol daha önceden LCW - Defacto- Tommy Hilfiger- Guess olmak üzere birçok markanın reklamlarında rol almıştır.

Sosyal medya hesabı da bulunan Maya Başol'un İnstagram adresinde toplamda 1.8 milyon takipçisi vardır. İnstagram hesabına "mayabasol" adresinden ulaşabilirsiniz. Ek olarak Maya Başol, annesi Asya Başol ile aynı İnstagram hesabını kullanmaktadır.

Sen Çal Kapımı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Maya Başol oldu. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Maya Başol, Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızını canlandırdı. Peki, Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızını canlandıran Maya Başol kimdir, kaç yaşında?

2016'dan beri model olarak çocuk markalarının reklamlarında oynayan Maya Başol 2015 doğumlu. Annesi Asya Başol sosyal medyada fenomenidir. Annesinin sosyal medya hesabında tatlılığı ile ünlenen Maya Başol bir çok firmanın reklamlarında yer almış ve çocuk modelliğini üstlenmiştir.

Daha önce hiç bir dizi de yer almayan 6 yaşında ki Maya Başol ilk oyunculuk deneyimini Sen Çal Kapımı dizisi ile yaşadı. Maya Başol Sen Çal Kapımı dizisinde başrol çifti olan Serkan ve Eda'nın kızlarına hayat verdi.