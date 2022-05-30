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Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:15

Megalodon filmi konusu: Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildİ?

Megalodon filmi konusu: Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildİ?

Megalodon bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Jason Statham’ın başrolünde olduğu film, korku – gerilim türündedir. Okyanus’un sığ sularında geçen film, tipi bir köpekbalığı saldırısından kaçış hikayesidir. Tükendiği sanılan megalodon adlı köpek balığı saldırısına uğrayan bir grubun başından geçenler anlatılmaktadır. Megadolon konusu merak ediliyor. Jason Statham’ı gören Megalodon oyuncuları kimler diyor? Peki, Megalodon konusu ne? İşte detaylar…

Megalodon konusu ve oyuncu kadrosuyla bu akşamki filmlerin çoğundan sıyrılmakta. John Statham'ın başrolünde olduğu yapım, tipik bir köpekbalığı saldırısından kaçış konusunu işlemektedir. Özellikle Jaws'un izinden gittiğini söylemek gerek. Film süresinin de kısa olması, izleyicinin daha fazla hoşuna gidiyor. Birçok kişi Megalodon film konusu nedir sorusunu yöneltiyor. Megalodon oyuncuları ve çekildiği yerle diğer yapımlardan ayrılıyor. Peki, Megalodon konusu nedir? İşte detaylar...

MEGALODON FİLM KONUSU NEDİR?

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır.

Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

MEGALODON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında Jason Statham, Bingbing Lİ, Rainn Wilson ve Cliff Curtis yer alıyor.

MEGALODON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Yeni Zelanda'nın Hauraki Körfezi'nde çekildi.

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Megalodon filmi konusu: Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildİ?
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