Mehmet Yılmaz Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Yılmaz Ak oynadığı diziler ve filmler!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra oyun yazarlığı da yapan Mehmet Yılmaz Ak son zamanlarda Yargı dizisindeki Savcı Pars karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu hakkında Mehmet Yılmaz Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yanıt arıyor. Oyuncunun kariyeri ve geçmişi sıkça araştırılırken, eğitimi ve memleketi ve izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte Mehmet Yılmaz Ak oynadığı diziler ve filmler!

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 yılında doğdu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Ak Diyarbakır doğumludur.

Ak, eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Birçok özel tiyatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak, Beşinci Basamak adlı oyununu 2008 yılında yazdı ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü aldı. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde rol aldı.

MEHMET YILMAZ AK FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show Tv ekranlarında yayımlanan; başrolü Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Yaşar karakterini canlandırdı. 2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafız dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı. 2020 ve 2021'de birçok yapımda rol aldı.

Oyuncu 2015 yılında Nekro filminde İhsan karakterine ve Kırık Kalpler Bankası'nda Serkan karakterine hayat verdi. 2019 yılında ise Peri Ağzı Olmayan Kız filminde ise Kemal karakterini canlandırdı.

Oyuncu aynı zamanda birçok dizide de rol aldı. 2013'te Ben de Özledim, 2016'da İçerde, 2018'de Dudullu Postası, 2019'da Kurşun, Halka ve Hakan Muhafız, 2020'de Ya İstiklal Ya Ölüm ve Ramo, 2021'de Fatma ve Yargı dizilerinde rol aldı. Oyuncu, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve kova burcu.