Meltem Yılmazkaya kimdir sorusunun yanıtı akşam saatleri itibariyle araştırılacak. Yılmazkaya, tiyatro kurslarına gitmiş ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Peki Meltem Yılmazkaya kimdir? Afara konuğu Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, nereli?
Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.
Yılmazkaya, tiyatro kurslarına gitmiş ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.
2018 - Cici Babam (Sinema)
2016 - Kaçma Birader (Sinema)
2015 - Dedemin Fişi (Sinema)
2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)
2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)
2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)
2011 - 5'er Beşer (TV Dizisi)
2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)
2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)
2009 - Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)
2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)