Mersin mamül tarifi: MasterChef Mersin mamül nasıl yapılır?

Mersin mamül tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından gündeme gelerek merak konusu olarak MasterChef Mersin mamül nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MERSİN MAMÜL NASIL YAPILIR?

MAMÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram margarin eritilmiş

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 tane yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 kase un

Yaklaşık 1 kilo irmik

1 su bardağı şeker

İçi için:

1 su bardağı rondodan hafif geçirilmiş ceviz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Yarım çay bardağı pudra şekeri

MAMÜL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Eritilmiş ve soğutulmuş margarini, sıvı yağı, yumurtayı, yoğurdu, şekeri katılım ve iyice karıştıralım. Sonra un, irmik ve karbonatı koyalım ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 1 kg irmiği yedirelim hamura. Sonra iç malzemelerini karıştıralım bir kapta. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp, içli köfte yapar gibi içerisine üç malzemeden koyalım. Mamül kaşığımız ile şeklini verelim. Tüm hamura bu işlemi uygulayıp, 180 derecede pişirelim. Soğuyan mamüllerin üzerine, pudra şekeri gezdirelim.

MAMÜL TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tarifte belirtilen karbonat miktarından daha fazla karbonat kullanılmamalı, aksi halde kurabiyelerinizin şekli bozulabilir.

Kullanılan margarinin eritilmiş soğutulmuş olması önemli çünkü erimiş margarinin un ve irmik kaldırma miktarı donuk margarine göre daha fazladır.