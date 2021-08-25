Metin Çekmez'in vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Gelen ölüm haberi ile birlikte "Metin Çekmez kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Metin Çekmez neden öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Pek çok dizi, film ve projede yer alan ismin bir süredir Aydın'da bir hastanede tedavi gördüğü de biliniyordu. Peki; Metin Çekmez kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte hayatına dair merak edilenler.
METİN ÇEKMEZ VEFAT ETTİ!
Sanatseverlerin yakından tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 76 yaşındaki Metin Çekmez, Aydın'da yaşamını yitirdi.
Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan Metin Çekmez, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde tedavi görüyordu. Ünlü oyucu Metin Çekmez'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Çekmez'in ailesinin de cenaze işlemleri için Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldiği ifade edildi.
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Metin Çekmez 26 Temmuz 1945'te İstanbul'da doğdu. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.
Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Metin Çekmez, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez'in kardeşi.