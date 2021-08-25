Metin Çekmez'in vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Gelen ölüm haberi ile birlikte "Metin Çekmez kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Metin Çekmez neden öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Pek çok dizi, film ve projede yer alan ismin bir süredir Aydın'da bir hastanede tedavi gördüğü de biliniyordu. Peki; Metin Çekmez kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte hayatına dair merak edilenler.