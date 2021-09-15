Meyhane Pilavı tarifi: MasterChef Meyhane Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Meyhane Pilavı tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak Meyhane Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
FİRİKLİ MEYHANE PİLAVI MALZEMELERİ
- 1 su bardağı firik
- 1 su bardağı bulgur
- 1 adet büyük boy soğan
- 300 gram kuzu kıyması
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- 3 adet sivri biber
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 çorba kaşığı biber salçası
- 3 adet domates, yeteri kadar su
- Tuz, karabiber, pulbiber, yenibahar .
MEYHANE PİLAVI YAPILIŞI
- Kıyma sıvıyağda suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.
- Sonra ince kıyılmış soğan katılır.
- Soğan yumuşayınca bulgur ve firik aynı anda eklenir.
- Tuz ve biber katılır. 5 su bardağı su dökülür.
- Tencerenin kapağı kapatılır.
- Yaklaşık 15 dakika pişirilir.
- Sonra eritilmiş tereyağı gezdirilir, karıştırılır.
- 10 dakika sonra servise sunulur.