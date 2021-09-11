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Giriş Tarihi: 11.9.2021 00:31 Son Güncelleme: 11.9.2021 00:32

Mezgit tarifi: Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mezgit tarifi: Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Mezgit yapmaları istendi. Televizyonda gören ve evde hazırlamak isteyenler Fırında Mezgit tarifi ile ilgili olarak Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Mezgit tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

MEZGİT NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MEZGİT MALZEMELER

  • 4 adet mezgit
  • 2 adet kırmızı biber
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet patates
  • 300 gram brokoli
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 10-12 dal maydanoz
  • 4-5 dal yabani kekik
  • Tuz, pul biber, karabiber

MEZGİT YAPILIŞI

  1. Mezgitleri ayıklayıp, kılçığını çıkarın.
  2. Kırmızı ve sivri biberleri ince uzun şeritler halinde kesin.
  3. Patatesi 1 parmak kalınlığında doğrayın.
  4. Yıkanmış brokoliyi çiçeklerine ayırın.
  5. Tereyağını bir tavaya alıp eritin ve doğranmış sebzeleri yerleştirin.
  6. En üste de balığı koyup üzerine maydanoz ve yabani kekiği ekleyin.
  7. Tuz, pul biber ve karabiber serptikten sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
  8. Servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.

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Mezgit tarifi: Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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