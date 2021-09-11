Mezgit tarifi: Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mezgit tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Mezgit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

MEZGİT NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MEZGİT MALZEMELER

4 adet mezgit

2 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

1 adet patates

300 gram brokoli

1 çorba kaşığı tereyağı

10-12 dal maydanoz

4-5 dal yabani kekik

Tuz, pul biber, karabiber

MEZGİT YAPILIŞI