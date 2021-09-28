Mısır ekmeği tarifi: MasterChef Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları en başarılı Mısır ekmeğini yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda mısır ekmeği yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Mısır ekmeği tarifi ile ilgili detayları merak ederek Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MISIR EKMEĞİ MALZEMELER

Su bardağı mısır unu

2 çorba kaşığı mısıryağı

2 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı tepeleme yoğurt

2 tatlı kaşığı silme tozşeker

1 çay kaşığı karbonat

Yeteri kadar kaynar su

Tuz

MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI

1 Mısır ununu geniş bir kaba eleyin. Üzerine su hariç tüm malzemeyi ilave edip karıştırın.

2 kaynamış suyu, harca katmadan önce üzerine 1 çay bardağı oda sıcaklığında su ilave edin. Daha sonra azar azar ve karıştırarak mısır unlu karışım, kek kıvamına gelene dek üzerine ekleyin. Hamuru yağlanmış bir tepsiye yayın. Bir bıçak yardımıyla dilimleri belirleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Pişirmeden önce, belirlediğiniz yerlerdeki izleri takip ederek dilimleyin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mısır ekmeğinde kullandığınız su, kaynamış değil ılık olursa, ekmeğinizin lezzetini bozar.