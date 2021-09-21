Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Mualla tarifi: Mualla yapılışı, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 22:26 Son Güncelleme: 21.9.2021 22:27

Mualla tarifi: Mualla yapılışı, malzemeleri nelerdir?

Mualla tarifi: Mualla yapılışı, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Mualla tarifi merak konusu olarak Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Mualla istenmesi sonrasında Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

MUALLA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MUALLA MALZEMELER

  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarmısak
  • 3 adet patlıcan
  • 3 adet domates
  • 1 kase haşlanmış yeşil mercimek
  • 4 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 1 çorba kaşığı limon suyu
  • Bir tutam nane
  • Tuz

MUALLA YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp tencereye aktarın. Üzerine bir sıra küp doğranmış patlıcan, bir sıra halka doğranmış domates ekleyin. Bunu yaparken malzemelerin aralarına ince kıyılmış sarmısağı ve önceden haşladığınız yeşil mercimeği serpiştirin. Tüm malzemeyi bitirinceye kadar tencereye yerleştirin. En ste kalan domatesleri dizin. Son olarak sıvıyağ, limon suyu ve naneyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Sebzeler suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mualla tarifi: Mualla yapılışı, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA