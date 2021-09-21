Mualla tarifi: Mualla yapılışı, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Mualla istenmesi sonrasında Mualla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

MUALLA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MUALLA MALZEMELER

1 adet soğan

1 diş sarmısak

3 adet patlıcan

3 adet domates

1 kase haşlanmış yeşil mercimek

4 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı limon suyu

Bir tutam nane

Tuz

MUALLA YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp tencereye aktarın. Üzerine bir sıra küp doğranmış patlıcan, bir sıra halka doğranmış domates ekleyin. Bunu yaparken malzemelerin aralarına ince kıyılmış sarmısağı ve önceden haşladığınız yeşil mercimeği serpiştirin. Tüm malzemeyi bitirinceye kadar tencereye yerleştirin. En ste kalan domatesleri dizin. Son olarak sıvıyağ, limon suyu ve naneyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Sebzeler suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.