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Giriş Tarihi: 2.12.2021 00:31 Son Güncelleme: 2.12.2021 00:31

Mucendra pilavı tarifi: MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mucendra pilavı tarifi: MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Mucendra pilavı’nın en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Mucendra pilavı tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Mucendra pilavı'nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

MUCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

  • Bir bardak yeşil mercimek
  • Bir bardak pirinç
  • 1 tane orta boy kuru soğan
  • Ayçiçek yağı
  • Üç bardak su

MÜCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuru soğan, yemeklik olarak doğranır. Sonra, mercimekler ayıklanıp yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlanır. Bu arada bir tavada ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılır. Kızarmış soğan, haşlanmış mercimeğin üzerine ilave edilir. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinç ve 3 bardak su ilave edilir. Üzerine kapağı kapatılır. Normal pilav gibi pişirilir. Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com

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Mucendra pilavı tarifi: MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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