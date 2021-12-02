Mucendra pilavı tarifi: MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Mucendra pilavı'nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Mucendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

MUCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Bir bardak yeşil mercimek

Bir bardak pirinç

1 tane orta boy kuru soğan

Ayçiçek yağı

Üç bardak su

MÜCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuru soğan, yemeklik olarak doğranır. Sonra, mercimekler ayıklanıp yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlanır. Bu arada bir tavada ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılır. Kızarmış soğan, haşlanmış mercimeğin üzerine ilave edilir. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinç ve 3 bardak su ilave edilir. Üzerine kapağı kapatılır. Normal pilav gibi pişirilir. Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com