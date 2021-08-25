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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:35

Müge Anlı ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu!

Müge Anlı ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu!

ATV ekranlarının rekor kıran gündüz kuşağı programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatili sezonuna girmişti. Ağustos ayının son haftasına gelinmesi ile birlikte Eylül ayına kısa bir süre kala pek çok program yeni sezon bölümleri ile birlikte kanalların yayın akışlarında yer alacak. En çok izlenilen programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in de yayın tarihi bekleniyordu. Hal böyle olunca; “Müge Anlı ne zaman başlıyor, ayın kaçında?” sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte Müge Anlı canlı yayın program tarihi!

"Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarına hafta içi her gün gelen program, reyting rekorları kırarken gözler programın yeni sezon yayın tarihine çevrildi. Öte yandan Müge Anlı resmi Instagram hesabından paylaşımda bulunmuş ve "Kavuşmamıza çok az kaldı… Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerine yer vermişti. Peki; Müge Anlı ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı'nın ardından programın resmi hesabından yapılan paylaşımda da "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi.

Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yeni sezonu ile ATV'de.

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Müge Anlı ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu!
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