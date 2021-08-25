"Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarına hafta içi her gün gelen program, reyting rekorları kırarken gözler programın yeni sezon yayın tarihine çevrildi. Öte yandan Müge Anlı resmi Instagram hesabından paylaşımda bulunmuş ve "Kavuşmamıza çok az kaldı… Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerine yer vermişti. Peki; Müge Anlı ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu!