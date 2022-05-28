Napoli’nin Sırrı konusu: Napoli’nin Sırrı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Napoli'nin Sırrı bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı film, çıktığı yıl İtalya'da sıkça konuşuldu. Sondan ikinci filmi olan Napoli'nin Sırrı, diğer filmlerinin altında kaldığı eleştirmenler tarafından bildirildi. İzleyiciler de Napoli'nin Sırrı konusu ne sorusunu soruyor. Peki, Napoli'nin sırrı ne zaman ve nerede çekildi? İşte Napoli'nin Sırrı'nın konusu ve oyuncuları!
NAPOLI'NIN SIRRI KONUSU
Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli'de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea'nın buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu karanlık sırrın gizemini çözebilecek midir?