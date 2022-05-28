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Giriş Tarihi: 28.5.2022 16:43 Son Güncelleme: 28.5.2022 16:48

Napoli’nin Sırrı konusu: Napoli’nin Sırrı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Napoli’nin Sırrı konusu: Napoli’nin Sırrı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Napoli’nin Sırrı bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Ferzan Özpetek'in yönetmen, Giovanna Mezzogiorno başrolünde olduğu film, drama ve aşk türündedir. İtalya’nın sokaklarında gizem türünün çekiciliğini sonuna kadar kullanan Napoli’nin Sırrı konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Aşkın ne olduğu ve ne anlama geldiği, filmde sorgulanan en önemli konulardan biridir… Peki, Napoli’nin Sırrı nerede çekildi, vizyon tarihi ne? İşte detaylar…

Napoli'nin Sırrı bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı film, çıktığı yıl İtalya'da sıkça konuşuldu. Sondan ikinci filmi olan Napoli'nin Sırrı, diğer filmlerinin altında kaldığı eleştirmenler tarafından bildirildi. İzleyiciler de Napoli'nin Sırrı konusu ne sorusunu soruyor. Peki, Napoli'nin sırrı ne zaman ve nerede çekildi? İşte Napoli'nin Sırrı'nın konusu ve oyuncuları!

NAPOLI'NIN SIRRI KONUSU

Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli'de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea'nın buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu karanlık sırrın gizemini çözebilecek midir?

NAPOLİ'NİN SIRRI OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi ve Anna Bonaiuto yer alıyor.

NAPOLİ'NİN SIRRI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tamamı İtalya'nın Napoli şehrinde çekildi.

NAPOLİ'NİN SIRRI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin vizyon tarihi 2017'dir. Film 1 saat 53 dakikadır.

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Napoli’nin Sırrı konusu: Napoli’nin Sırrı oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?
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