"Nefret söyleminin normalleştirilmesi kabul edilemez"

"TOPLUMSAL HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞIYIZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bana göre 'Nefret Söylemi' insanlık suçudur. Hele ki medya aracılığıyla yapılırsa çarpan etkisi çok fazla olmaktadır. Irkçı nefret, din ve yabancı düşmanlığı ile toplumsal hoşgörüsüzlüğe karşıyız. Nefret söyleminin medyada farklı kisveler altında perdelenerek siyasi ve ideolojik olarak dile getirilmesi ile kurumsal olarak mücadele ediyoruz. Nefret söyleminin medya üzerinden normalleştirilmesi ve topluma dayatılması kabul edilemez. Geleneksel medyaya kıyasla sosyal medya, ön editoryal kontrole tabi olmayan güvensiz içerikleriyle ve akıl almaz bir yayılma hızıyla dikkat çekmektedir. Yeni medya, hukuki ya da etik sorunlara yol açabilecek; kasıtlı biçimde nefret söylemi ve dezenformasyon içeren haber, bilgi ya da düşüncelerin hızla yayılmasına ve kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından sorgusuz sualsiz kabulüne neden olabilmektedir.