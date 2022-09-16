"Nefret söyleminin normalleştirilmesi kabul edilemez"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle Medyada Nefret Söylemi Paneli, İstanbul'da Hilton Maslak Otel'de gerçekleşti.
"TOPLUMSAL HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞIYIZ"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bana göre 'Nefret Söylemi' insanlık suçudur. Hele ki medya aracılığıyla yapılırsa çarpan etkisi çok fazla olmaktadır. Irkçı nefret, din ve yabancı düşmanlığı ile toplumsal hoşgörüsüzlüğe karşıyız. Nefret söyleminin medyada farklı kisveler altında perdelenerek siyasi ve ideolojik olarak dile getirilmesi ile kurumsal olarak mücadele ediyoruz. Nefret söyleminin medya üzerinden normalleştirilmesi ve topluma dayatılması kabul edilemez. Geleneksel medyaya kıyasla sosyal medya, ön editoryal kontrole tabi olmayan güvensiz içerikleriyle ve akıl almaz bir yayılma hızıyla dikkat çekmektedir. Yeni medya, hukuki ya da etik sorunlara yol açabilecek; kasıtlı biçimde nefret söylemi ve dezenformasyon içeren haber, bilgi ya da düşüncelerin hızla yayılmasına ve kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından sorgusuz sualsiz kabulüne neden olabilmektedir.
"NEFRET SÖYLEMİNE EN FAZLA MARUZ KALANLAR MÜSLÜMANLAR"
Yeni medya nefret söyleminin üretime, yaygınlaşmasında ve kanıksanmasında bugün maalesef başroldedir. Medyadaki nefret söylemi "fikir özgürlüğü" parantezine asla alınmamalıdır. Nefret söyleminin, örneğin ırkçı saldırılar gibi nefret fiiline dönüşmesi toplumsal felaketler olarak ortaya çıkmaktadır. Çok üzücüdür ki, nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar ise, ne yazık ki Müslümanlardır." Panelistler arasında yer alan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali de "Nefret söyleminin yayılmasından kimler nemalanıyor. Medya ve sosyal medyaya baktığımız zaman Batı bir adım önde. Çünkü anahtarları onda. İşin arkasında cehalet yok. Kasıt var. Nefret söylemini körükleyen siyasiler, Avrupa'da bunu çok net şekilde görebiliyoruz. Geleneksel medya olsun yeni medya olsun acilen önlemlerin alınmasını düşünüyorum." dedi.