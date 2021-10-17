Neşeli Günler nerede ve ne zaman çekildi? Neşeli Günler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alması ile birlikte bu film 1978 yılında çekilmiştir. Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Neşeli Günler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Neşeli Günler nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi hakkında bilgiler.

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım

Adile Naşit Saadet

Şener Şen Ziya

Ayşen Gruda Nilgün

Oya Aydoğan Zeynep

Ahmet Sezerel Uğur

İhsan Yüce Nazif

Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım