Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:36

O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?

O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Yaklaşık 10 senedir yayınlanan program jüri değişikliğine giderken yayın günü merak ediliyor. Programı takip edenlerin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Eylül ayında çoğu dizi yeni sezona başlarken programlarda izleyiciyle buluşmuştu. Peki O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?

O Ses Türkiye yeni sezon yayın günü merak ediliyor. Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan programın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı. Peki O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu. O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de olacak.

O SES TÜRKİYE YARIŞMA FORMATI NASIL?

O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
O Ses Türkiye ne zaman? 2021 O Ses Türkiye saat kaçta, hangi günler yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA