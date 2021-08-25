Ocean’s 8 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ocean’s 8 filmi bu akşam ilk kez TV’de!

Ocean's 8 filmi bu akşam ilk kez ATV'de yayınlanacak. Heyecan dolu anların yer aldığı yapım 2018 yılında vizyona girmiştir. Ocean's Eight, Gary Ross tarafından yönetilen olan komedi ve suç filmidir. Peki Ocean's 8 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Ocean's 8 filmi konusu ve oyuncuları

OCEAN'S 8 FİLMİ KONUSU NE?

Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı 'Met Gala'da, Daphne Kluger'in boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği arkadaşlarını bir araya getirerek imkânsızı gerçekleştirmeye çalışacaktır.

OCEAN'S 8 OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway