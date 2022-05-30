Ödeşme Zamanı filmi konusu ne? Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kim?

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NE?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğreten French (Scott Adkins), okulunun borçlarını ödeyebilmek için bir mafyanın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş, mafyaya borcu olan müşterilerden paraları tahsil etmek olacaktır; fakat iş göründüğü kadar kolay değildir. French, ortağı Sue (Louis Mandylor) ile birlikte tahsilat işlerini gerçekleştirirken kendilerini tehlikeli bir tuzağın içinde bulurlar.