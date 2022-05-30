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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:49

Ödeşme Zamanı filmi konusu ne? Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kim?

Ödeşme Zamanı filmi konusu ne? Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Ödeşme Zamanı filmi için geri sayım başladı. 2018 ABD yapımı Ödeşme Zamanı filminin gerçek adı The Debt Collector. Yabancı yapımlara ilgisi olanların izlemek isteyeceği yapımda Scott Adkins, Tony Todd gibi başrol oyuncuları yer alıyor. Peki Ödeşme Zamanı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Ödeşme Zamanı filmi konusu ve oyuncuları ile film severlerin gündemine geliyor. Filmde Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğreten French (Scott Adkins), okulunun borçlarını ödeyebilmek için bir mafyanın yanında çalışmaya başlar. İşte Ödeşme Zamanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NE?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğreten French (Scott Adkins), okulunun borçlarını ödeyebilmek için bir mafyanın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş, mafyaya borcu olan müşterilerden paraları tahsil etmek olacaktır; fakat iş göründüğü kadar kolay değildir. French, ortağı Sue (Louis Mandylor) ile birlikte tahsilat işlerini gerçekleştirirken kendilerini tehlikeli bir tuzağın içinde bulurlar.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jesse V. Johnson'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğı Ödeşme Zamanı filminin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Tony Todd, Michael Pare, Vladimir Kulich ve Louis Mandylor yer alıyor.

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Ödeşme Zamanı filmi konusu ne? Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kim?
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