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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:28

Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?

Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?

13 Ekim Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverlerce araştırılıyor. Aksiyon, suç ve drama türlerinde olan filmin başrolünde Bruce Willis yer alırken 2018 yılı yapımı olan filmi izlemek isteyenler merakla bekliyor. Peki; Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?

Öldürme Arzusu filmi 13 Ekim Çarşamba bu akşam Show Tv ekranlarında yer alacak. Filmde; başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey'in hayatı anlatılırken hayatını tamamen değiştiren olaylarla karşılaştığı serüven, izleyenlerin beğenisine sunulacak. Peki; Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen Eli Roth

Senarist Joe Carnahan, Brian Garfield

Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue

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Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?
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