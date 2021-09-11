Orta Direk Şaban kaç yılında çekildi? Orta Direk Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolü üstlendiği, Yeşilçam'ın usta isimlerinin de kendisine eşlik ettiği Orta Direk Şaban filmi bu akşam ekranlara geliyor. Yayın akışında filmi görenler ya da televizyonda izleyenler Orta Direk Şaban nerede çekildi, kaç yılında çekildi diye araştırıyor. İşte Orta Direk Şaban filmine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK NEREDE ÇEKİLDİ, KAÇ YILINDA?

Orta Direk Şaban filmi 1984 yılında İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde çekilmiştir.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban

Bahar Öztan - Bahar Gökçe

Yalçın Tülpar - Erkan

Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı

Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal

Reha Yurdakul - Şükrü Bey

Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca

Memduh Ün - Tahsin Bey

Oktar Durukan - Kara Bela Kadir

Coşkun Göğen - Sinyor Lopez

Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Celal Yonat - Celal

Fatih Özses - Çete Elamanı

Dinçer Çekmez - Antrenör

Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü

Baykal Kent - Basketbol Antrenörü

Hayri Caner - Kahveci

Ekrem Dümer - Doktor Sami

Hikmet Karagöz - İşportacı