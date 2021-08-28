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Giriş Tarihi: 28.8.2021 22:49 Son Güncelleme: 28.8.2021 22:49

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir?

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir?

CEVAP:

A- Kamçatka Yarımadası
B- Altay Dağları
C- Fergana Vadisi
D- Atakama Çölü

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Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir?
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