Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının iç içe geçtiği coğrafi bölge hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;