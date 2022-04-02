Özgü Kaya hayatı ile dikkat çekiyor. Özgü Kaya İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Uşak Eşmeli dolan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nde eğitim görmüştür. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya kimdir? Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kaç yaşında ve nereli?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Uşak Eşmeli dolan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nde eğitim gördü.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında #ErdalBeşikçioğlu , #GökçeBahadır ve #RojdaDemirer 'in başrollerinde yer aldığı #AdıEfsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak elde etti. Ardından 2018 yılında TRT 1 de yayınlanan KutulAmare dizisinde Zeynep karakterini oynadı.

Özgü Kaya, 1,68 boyunda.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu BurakSerdarŞanal ile birlikte. Birlikte güzel giden ilişkileri olan çift evlenmeyi düşünmediklerini dile getirdi.

Kaya, 2017'de Adı Efsane 2018'de Mehmetçik Kutlu Zafer 2019'da Kimse Bilmez dizilerinde rol aldı.