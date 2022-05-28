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Giriş Tarihi: 28.5.2022 16:20 Son Güncelleme: 28.5.2022 16:26

Paris’ten Sevgilerle konusu: Paris’ten Sevgilerle oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Paris’ten Sevgilerle konusu: Paris’ten Sevgilerle oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

Paris’ten Sevgilerle bu akşam STAR TV ekranlarında yayınlanacak. John Travolta’nın başrolünde olduğu film, ajan – suç türündedir. Fransa’nın sokaklarında nefes kesici aksiyonuyla izleyiciyi içine çeken Paris’ten Sevgilerle’nin konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Kaçınılmaz son olan ölümü yenebilmek, nihai amaçtır. Peki, Paris’ten Sevgilerle nerede çekildi, vizyon tarihi ne? İşte detaylar…

Paris'ten Sevgilerle konusu ve oyuncu kadrosuyla bu akşamki filmlerin çoğundan sıyrılmakta. John Travolta'nın başrolünde oynadığı yapım, eşsiz aksiyon sahneleri ve ajan - casus mantığıyla izleyenleri koltuğuna kitliyor. Nispeten kısa bir film olması da filmin seyir zevkini daha da arttırıyor. İzleyiciler Paris'ten Sevgilerle kaç saat sorusunu yöneltiyor. Beşinci Element'in yönetmeni Luc Besson'un yazar kadrosunda yer aldığı yapım, izleyenleri ekrana kilitleyecek. İşte Paris'ten Sevgilerle oyuncuları ve konusu!

PARİS'TEN SEVGİLERLE KONUSU

Filmde, James adında, Amerikan konsolosluğunda çalışan bir gencin hikayesi aktarılıyor. Paris'teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, Kasia Smutniak yer alıyor.

PARİS'TEN SEVGİLERLE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tamamı Paris'te çekildi.

PARİS'TEN SEVGİLERLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Paris'ten Sevgilerle'nin vizyon tarihi 2010'dur.

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Paris’ten Sevgilerle konusu: Paris’ten Sevgilerle oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?
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