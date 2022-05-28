Paris’ten Sevgilerle konusu: Paris’ten Sevgilerle oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç saat?

PARİS'TEN SEVGİLERLE KONUSU

Filmde, James adında, Amerikan konsolosluğunda çalışan bir gencin hikayesi aktarılıyor. Paris'teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.