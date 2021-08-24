Patlıcan Musakka tarifi: Patlıcan Musakka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan Patlıcan Musakka yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Patlıcan Musakka tarifi ile ilgili olarak Patlıcan Musakka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.
PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 2 adet patates
- 1 adet patlıcan
- 1 adet kabak
Harç için:
- 5 çorba kaşığı zeytinyağı
- Yarım soğan
- 1 diş sarmısak
- 1 adet çarliston biber
- 350 gram dana kıyma
- 2 adet domates (püre halinde)
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 2 tatlı kaşığı tuz
Beşamel sos için:
- 4 çorba kaşığı un
- 6 çorba kaşığı zeytinyağı
- İki buçuk su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kızartmak için:
PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI
- Patateslerin kabuklarını soyup, ince uzun dilimleyin. Patlıcan ve kabakların kabuklarını soyup, yuvarlak dilimleyin.
- Tüm sebzeleri ayrı ayrı kızartın.
- Harcı için soğan ve sarmısağı kıyıp, zeytinyağında kavurun.
- Kıyılmış biber ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma ilave edip, 10 dakika daha kavurun.
- Domates püresi ekleyin.
- Tuz ve karabiberini ayarlayın.
- 5 dakika kavurun.
- Beşamel sos için unu zeytinyağında 3 dakika kavurun.
- Karıştırarak süt ekleyin.
- Ardından karıştırarak çırpılmış yumurta ilave edin.
- Tuzunu ayarlayın.
- Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.
- Bir güvecin içine sırasıyla patates, kıymalı harcın üçte biri ve patlıcanı yerleştirin.
- Patlıcanın üzerine kalan kıymanın yarısını ve kabağı koyun.
- Kalan kıymayı da en üste yerleştirin.
- Beşamel sosu üzerine gezdirin.
- Kaşar peyniri serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
- Sıcak olarak servis yapın.