Patlıcan Musakka tarifi: Patlıcan Musakka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan Patlıcan Musakka yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler Patlıcan Musakka tarifi ile ilgili olarak Patlıcan Musakka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 adet patates

1 adet patlıcan

1 adet kabak

Harç için:

5 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım soğan

1 diş sarmısak

1 adet çarliston biber

350 gram dana kıyma

2 adet domates (püre halinde)

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için:

4 çorba kaşığı un

6 çorba kaşığı zeytinyağı

İki buçuk su bardağı süt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için:

Sıvıyağ

PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI