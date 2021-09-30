Kızıl Elma, Suskunlar, Arka Sıradakiler gibi projelerde rol alan "Pelin Akil kimdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Arka Sıradakiler dizinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınan isim kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Çiftin Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu vardır. Peki, Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pelin Akil'in hayatı ve yaşamına dair bilgiler

PELİN AKİL KİMDİR?

Kızıl Elma, Suskunlar, Osmanlı Tokadı dizilerinde oynayan, Marikanın Serveti tiyatrosunda sahne alan Arka Sıradakilerin Zehra'sı Pelin Akil kimdir? Pelin Akil 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde eğitimine devam eden Akil daha sonrasında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2011'de yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanındı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Akil ve Altan çiftinin bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı. Aile İşi, Ne Münasebet, Kızıl Elma, Aşktan Kaçılmaz, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt kanunu gibi dizilerde roller aldı. Akil, Suskunlar dizisindeki başarısı ile bir zamanlar çok ses getirdi. Anıl Altan ile örnek bir çift olan Pelin Akil Uzak Ara Eğlence programının sunuculuğunu yapması ile gündeme düşmüştü. Güzel oyuncu 1.72 metre boyunda ve 56 kilo ve koç burcudur.