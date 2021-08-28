Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı filmi için geri sayım başladı. 28 Ağustos Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan film, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Fantastik ve macera türlerinde film sevenlerin ilgiyle beklediği Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı filmi konusu nedir? Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı filmi oyuncuları kimler?

PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI FİLMİ KONUSU

Rick Riordan'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film "Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı" Kanal D'de ekrana geliyor. Film, babasının Mitolojik Yunan Tanrısı Poseidon ve annesinin ise sıradan bir insan olduğu Percy adındaki gencin zorlu hikayesini anlatıyor. Serinin bu ilk filminde Percy kendini ispatlamak için Zeus'un çalınan şimşeğini bulup hırsız olmadığını herkese göstermek zorunda kalıyor.

PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief

Yönetmen : Chris Columbus

Türü : Fantastik, Macera

Oyuncular : Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel, Sean Bean, Pierce Brosnan, Steve Coogan, Rosario Dawson, Melina Kanakaredes, Catherine Keener, Kevin McKidd, Joe Pantoliano, Uma Thurman, Julian Richings, Bonita Friedericy