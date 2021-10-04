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Giriş Tarihi: 4.10.2021 15:51 Son Güncelleme: 4.10.2021 15:51

Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pınar Deniz’in hayatı ve kariyeri

Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pınar Deniz’in hayatı ve kariyeri

Son olarak Yargı dizisindeki Avukat Ceylin rolüyle dikkat çeken Pınar Deniz, diziseverlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Kırmızı Oda, Aşk 101, Vatanım Sensin, Kardeşim Benim gibi yapımlarda yeteneğini sergileyen oyuncu, Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla araştırılıyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair merak edilenler, rol aldığı diziler ve filmler haberimizde. İşte Pınar Deniz’in hayatı ve kariyeri.

2014 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Pınar Deniz, son yıllarda pek çok dizideki performansıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda'daki Nazlı karakteriyle çok konuşulan oyuncu, yeni sezonda ise Yargı dizisindeki Ceylin karakterine hayat veriyor. Oyuncunun hayatını merak edenler, Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Pınar Deniz'in hayatı ve kariyeri ile rol aldığı yapımlar.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

PINAR DENİZ KAÇ YAŞINDA?

27 yaşındaki oyuncu; şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Dijital bir platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

Diziler:

Yıl Yapım Rol
2014 Sil Baştan Evrim
2015 Beyaz Yalan Azra
2016-2018 Vatanım Sensin Yıldız
2018 Bir Deli Rüzgar Gökçe Yücel
2020 Aşk 101 Burcu
2020 Menajerimi Ara Kendisi
2021 Kırmızı Oda Nazlı

Filmler:

Yıl Yapım Rol Notlar
2017 Kardeşim Benim 2 Didem Başrol oyuncusu
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Ceren Başrol oyuncusu
2021 Aşkın Kıyameti Selin Başrol oyuncusu

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Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pınar Deniz’in hayatı ve kariyeri
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