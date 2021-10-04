Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pınar Deniz’in hayatı ve kariyeri

2014 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Pınar Deniz, son yıllarda pek çok dizideki performansıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda'daki Nazlı karakteriyle çok konuşulan oyuncu, yeni sezonda ise Yargı dizisindeki Ceylin karakterine hayat veriyor. Oyuncunun hayatını merak edenler, Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Pınar Deniz'in hayatı ve kariyeri ile rol aldığı yapımlar.
PINAR DENİZ KİMDİR?
Pınar Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.
PINAR DENİZ KAÇ YAŞINDA?
27 yaşındaki oyuncu; şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Dijital bir platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.
Diziler:
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2014
|Sil Baştan
|Evrim
|2015
|Beyaz Yalan
|Azra
|2016-2018
|Vatanım Sensin
|Yıldız
|2018
|Bir Deli Rüzgar
|Gökçe Yücel
|2020
|Aşk 101
|Burcu
|2020
|Menajerimi Ara
|Kendisi
|2021
|Kırmızı Oda
|Nazlı
Filmler:
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2017
|Kardeşim Benim 2
|Didem
|Başrol oyuncusu
|2020
|İnsanlar İkiye Ayrılır
|Ceren
|Başrol oyuncusu
|2021
|Aşkın Kıyameti
|Selin
|Başrol oyuncusu