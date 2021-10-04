Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pınar Deniz’in hayatı ve kariyeri

2014 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Pınar Deniz, son yıllarda pek çok dizideki performansıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda'daki Nazlı karakteriyle çok konuşulan oyuncu, yeni sezonda ise Yargı dizisindeki Ceylin karakterine hayat veriyor. Oyuncunun hayatını merak edenler, Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte Pınar Deniz'in hayatı ve kariyeri ile rol aldığı yapımlar.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.